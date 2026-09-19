BJP Congress : राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम के बाद अब खुलेगी नेताओं की ‘कुंडली’, भाजपा-कांग्रेस जुटा रहीं गोपनीय रिपोर्ट

BJP Congress : राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारियों का पहला बड़ा राजनीतिक अभ्यास पूरा होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस अब चुनाव परिणामों से आगे बढ़कर अपने नेताओं के कामकाज का हिसाब-किताब जुटाने में लग गई हैं। दोनों दल नगरीय निकाय चुनाव को शहरी क्षेत्रों में संगठन और नेताओं की पकड़ परखने के एक महत्वपूर्ण अवसर के तौर पर देख रहे हैं। अब चुनाव के नतीजों के साथ यह भी देखा जा रहा है कि किस नेता ने पार्टी प्रत्याशी के लिए कितनी सक्रियता दिखाई, किस क्षेत्र में संगठन मजबूत रहा, कहां अंदरूनी खींचतान सामने आई और किन नेताओं की भूमिका को लेकर शिकायतें मिलीं।