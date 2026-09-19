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घाट पर घंटियों की गूंज और चार महीने सन्नाटा, 42 साल पुराने मारुति धाम को अब पुल की आस

Religious Tourist Places: महानदी किनारे सिरसिदा-गुदगुदा संगम पर स्थित मारुति धाम 42 साल से आस्था का केंद्र है। कार्तिक और माघी पूर्णिमा पर मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन बारिश में चार महीने नदी आवागमन रोक देती है।
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धमतरी

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Laxmi Vishwakarma

Sep 19, 2026

Chhattisgarh Religious Tourism

35 साल की सेवा से वीरानी बनी हरियाली (Photo Source- Patrika)

Chhattisgarh Religious Tourism: महानदी का शांत किनारा… कल-कल बहता पानी… पेड़ों से छनकर आती रोशनी और मंदिरों से गूंजती घंटियों की आवाज। इस प्राकृतिक माहौल के बीच सिरसिदा और गुदगुदा गांव के संगम पर पिछले 42 वर्षों से आस्था की एक कहानी आकार ले रही है। यह कहानी है मारुति धाम की, जो समय के साथ आसपास के गांवों के लिए केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और प्रकृति के संगम का केंद्र बन चुका है।

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