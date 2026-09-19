घाट पर घंटियों की गूंज और चार महीने सन्नाटा, 42 साल पुराने मारुति धाम को अब पुल की आस

35 साल की सेवा से वीरानी बनी हरियाली (Photo Source- Patrika)
Chhattisgarh Religious Tourism: महानदी का शांत किनारा… कल-कल बहता पानी… पेड़ों से छनकर आती रोशनी और मंदिरों से गूंजती घंटियों की आवाज। इस प्राकृतिक माहौल के बीच सिरसिदा और गुदगुदा गांव के संगम पर पिछले 42 वर्षों से आस्था की एक कहानी आकार ले रही है। यह कहानी है मारुति धाम की, जो समय के साथ आसपास के गांवों के लिए केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और प्रकृति के संगम का केंद्र बन चुका है।
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