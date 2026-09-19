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Patrika Special News

Solar Pannel : अब बिल्डिंग बनेगी तो छत पर सोलर, पार्किंग में ईवी चार्जर…राजस्थान में बदल जाएंगे ये नियम

Solar Pannel : राजस्थान में नई बिल्डिंग में 5 सुविधाएं जरूरी की जा रही है। 20 प्रतिशत पार्किंग में ईवी के लिए जगह देनी होगी। बिजली के सोलर भी अनिवार्य किया जा रहा है। नियम मानने पर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का अधिकार मिलेगा। आइए भवनेश गुप्ता की खास रिपोर्ट से समझते हैं कि राज्य में क्या-क्या बड़े बदलाव होने जा रहा है।
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भारत

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Swatantra Mishra

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भवनेश गुप्ता

Sep 19, 2026

Rajasthan New Building

राजस्थान में नई इमारतों को लेकर नियम बदल जाएंगे (Photo: ChatGpt)

Solar Pannel : राजस्थान में नई बहुमंजिला इमारतों (मल्टीस्टोरी) की तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आएगी। बिल्डिंग में कारों के लिए पार्किंग तो होगी ही, लेकिन उसी पार्किंग में इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की जगह भी पहले से तय रखनी होगी। छत पर सोलर लगाने की व्यवस्था होगी और इमारत ऐसी बनानी होगी, जिसमें बिजली की खपत कम से कम हो। यानी नई बिल्डिंग सिर्फ ईंट-पत्थर और सीमेंट से खड़ी नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा बचाने के इंतजाम भी उसके डिजाइन का हिस्सा होंगे।

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