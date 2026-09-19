Solar Pannel : अब बिल्डिंग बनेगी तो छत पर सोलर, पार्किंग में ईवी चार्जर…राजस्थान में बदल जाएंगे ये नियम

Solar Pannel : राजस्थान में नई बहुमंजिला इमारतों (मल्टीस्टोरी) की तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आएगी। बिल्डिंग में कारों के लिए पार्किंग तो होगी ही, लेकिन उसी पार्किंग में इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की जगह भी पहले से तय रखनी होगी। छत पर सोलर लगाने की व्यवस्था होगी और इमारत ऐसी बनानी होगी, जिसमें बिजली की खपत कम से कम हो। यानी नई बिल्डिंग सिर्फ ईंट-पत्थर और सीमेंट से खड़ी नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा बचाने के इंतजाम भी उसके डिजाइन का हिस्सा होंगे।