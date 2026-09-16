Ganesh Utsav 2026: जादू और कठपुतली से शुरू हुआ महाराष्ट्र मंडल का गणेश उत्सव, 91 साल में बन गई रायपुर की खास पहचान

शहीद मेजर यशवंत सिंह मौर्य स्मृति श्री गणेश उत्सव समिति महाराष्ट्र मंडल रायपुर (Photo Patrika)
Raipur Ganesh Utsav: महाराष्ट्र मंडल गणेश परंपरा को 91 वर्षों से लेकर आगे बढ़ रहा है। जहां अपनी परंपराओं, संस्कृति और देवी-देवताओं की झलक महाराष्ट्र मंडल परिवार ही नहीं, शहर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता है। इस बार की खास अंदाज में गणपति बप्पा दर्शन देते हुए नजर आते हैं। समाज के वरिष्ठ बताते हैं कि शुरुआत नागरिक संवाद, जादू व कठपुतली से हुई जो महाराष्ट्र मंडल के गणेशोत्सव को नई पहचान दी है। महाराष्ट्र मंडल परिवार का गणेशोत्सव मनाने का गौरवशाली इतिहास 91 वर्ष पुराना है। विविध सांस्कृतिक मंचों की मौजूदगी सहित जादू, कठपुतली, नागरिक संवाद के आयोजन सीपी बरार क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। जिसे राजधानी रायपुर के मंच में भी प्रदर्शित किया गया। वह परंपरा आज भी यथावत है।
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