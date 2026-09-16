16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Ganesh Utsav 2026: जादू और कठपुतली से शुरू हुआ महाराष्ट्र मंडल का गणेश उत्सव, 91 साल में बन गई रायपुर की खास पहचान

Ganesh Utsav 2026: महाराष्ट्र मंडल का गणेश उत्सव 91 साल पुरानी परंपरा है। जादू और कठपुतली से शुरू हुआ यह उत्सव आज भव्य झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शहर की खास पहचान बन चुका है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Sep 16, 2026

Raipur Ganesh Utsav

शहीद मेजर यशवंत सिंह मौर्य स्मृति श्री गणेश उत्सव समिति महाराष्ट्र मंडल रायपुर (Photo Patrika)

Raipur Ganesh Utsav: महाराष्ट्र मंडल गणेश परंपरा को 91 वर्षों से लेकर आगे बढ़ रहा है। जहां अपनी परंपराओं, संस्कृति और देवी-देवताओं की झलक महाराष्ट्र मंडल परिवार ही नहीं, शहर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता है। इस बार की खास अंदाज में गणपति बप्पा दर्शन देते हुए नजर आते हैं। समाज के वरिष्ठ बताते हैं कि शुरुआत नागरिक संवाद, जादू व कठपुतली से हुई जो महाराष्ट्र मंडल के गणेशोत्सव को नई पहचान दी है। महाराष्ट्र मंडल परिवार का गणेशोत्सव मनाने का गौरवशाली इतिहास 91 वर्ष पुराना है। विविध सांस्कृतिक मंचों की मौजूदगी सहित जादू, कठपुतली, नागरिक संवाद के आयोजन सीपी बरार क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। जिसे राजधानी रायपुर के मंच में भी प्रदर्शित किया गया। वह परंपरा आज भी यथावत है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Baror excavation site : सरहद के इस गांव के नीचे दबी है हजारों साल पुरानी कहानी, खुदाई में निकली ऐसी चीजें जिसने पुराविदों को चौंका दिया

Baror Excavation Site
Patrika Special News

Jail Environment : रतलाम जेल की दीवारों पर खिलखिला उठी उम्मीद, रंग, योग, संगीत और खेल से कैदियों को दिख रही नई जिंदगी की तस्वीर

Ratlam Jail
Patrika Special News

Pandupol Hanuman Ji Mandir : यहां बूढ़े वानर ने तोड़ा था भीम का घमंड, जानिए पांडुपोल हनुमान मंदिर की कहानी

Pandupol Hanuman Ji Mandir Rajasthan
Patrika Special News

Balod News: 5वीं में तय हुई शादी, फिर भी जारी रखी पढ़ाई… आज 65 हजार महिलाओं की आवाज हैं शमशाद, जानें संघर्षगाथा

Chhattisgarh News
Patrika Special News

Thermal Power plant : देशभर के 62 विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 44% पर, संकट से निपटने के लिए सप्लाई बढ़ाने के प्रयास तेज

Thermal Power plant
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.