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Pandupol Hanuman Ji Mandir : यहां बूढ़े वानर ने तोड़ा था भीम का घमंड, जानिए पांडुपोल हनुमान मंदिर की कहानी

Pandupol Hanuman Ji Mandir : महाबली भीम ने अपनी गदा से प्रहार कर चट्टान को चकनाचूर कर दिया था, आज यह जगह पांडुपोल हनुमान मंदिर कहलाती है। इस धार्मिक जगह की मान्यता और महत्ता के बारे में हरमिंदर लूथरा की विशेष रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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हरमिंदर लूथरा

Sep 14, 2026

Pandupol Hanuman Ji Mandir Rajasthan

पांडुपोल हनुमान जी की प्रतिमा। (Photo: Rajasthan Patrika+ChatGpt)

क्या आपने ऐसा कोई मंदिर देखा है, जहां हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है? जवाब है- अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में विराजमान हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर और प्रतिमा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने जीवन के कुछ साल पांडुपोल में बिताए थे।

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