Pandupol Hanuman Ji Mandir : यहां बूढ़े वानर ने तोड़ा था भीम का घमंड, जानिए पांडुपोल हनुमान मंदिर की कहानी

पांडुपोल हनुमान जी की प्रतिमा। (Photo: Rajasthan Patrika+ChatGpt)
क्या आपने ऐसा कोई मंदिर देखा है, जहां हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है? जवाब है- अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में विराजमान हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर और प्रतिमा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने जीवन के कुछ साल पांडुपोल में बिताए थे।
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