Rajasthan Nagar Nigam History : अंग्रेजों के जमाने में राजस्थान में बनी थीं नगरपालिकाएं… जानिए 162 साल पहले कैसे शुरू हुई पहली नगरपालिका?

राजस्थान में सबसे पहली नगरपालिका माउंट आबू में बनी थी। (Photo: Patrika, Designed: ChatGpt)
Rajasthan Nagar Nigam History : 19वीं सदी के मध्य का दौर था। रियासतों के अनेक नगरों में महामारी के रूप में जानलेवा रोग फैल रहे थे, लेकिन नियंत्रण की कोई स्थानीय व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही बीमारियों के ब्रिटिश राज्य के अन्य निकटवर्ती इलाकों तक फैलने की आशंका बढ़ी, अंग्रेज शासक चिंतित हो उठे। उन्होंने तत्कालीन रियासती शासकों पर दबाव डाला कि नगरों की स्वच्छता व्यवस्था के लिए स्थानीय संस्थाएं बनाई जाएं। इसी दबाव से जन्म हुआ आज के प्रभावशाली स्थानीय शासन केंद्र-नगरपालिका प्रशासन का।
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