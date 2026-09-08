Ground Report Patrika : मिलों में नकदी का संकट, चीनी मिलों की बजाय गुड़ भट्टियों पर बढ़ा किसानों का भरोसा

Ground Report Patrika : देश-दुनिया में शक्कर की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर मची हलचल के बीच प्रदेश में ‘चीनी का कटोरा’ कहे जाने वाले जिले में गन्ना के कारोबार में अलग ही ट्रेंड सामने आ रहा है। शुगर और खांडसारी मिलों के साथ गुड़ भट्टियां गन्ने की खपत का बड़ा वैकल्पिक केंद्र बनती जा रही हैं। किसानों का एक वर्ग मिलों के बजाय सीधे गुड़ भट्टियों का रुख कर रहा है। इसकी प्रमुख वजह मिलों से गन्ने का भुगतान मिलने में लगने वाला समय और खेती के अगले चक्र के लिए तत्काल नकदी की जरूरत है।