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Patrika Special News

Ground Report Patrika : मिलों में नकदी का संकट, चीनी मिलों की बजाय गुड़ भट्टियों पर बढ़ा किसानों का भरोसा

Ground Report Patrika : मध्य प्रदेश में करीब 3500 से 4000 भट्टी में गुड़ तैयार किया जा रहा है। इस साल 23 लाख क्विंटल गुड़ की तुलना में 20 लाख क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है। प्रदेश के चीनी के कटोरे नरसिंहपुर से प्रकाश चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। पढ़िए
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भारत

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Swatantra Mishra

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प्रकाश चौबे

Sep 08, 2026

MP Sugarcane

भुगतान में देरी से बदल रहा गन्ने का बाजार (Photo: Rajasthan Patrika)

Ground Report Patrika : देश-दुनिया में शक्कर की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर मची हलचल के बीच प्रदेश में ‘चीनी का कटोरा’ कहे जाने वाले जिले में गन्ना के कारोबार में अलग ही ट्रेंड सामने आ रहा है। शुगर और खांडसारी मिलों के साथ गुड़ भट्टियां गन्ने की खपत का बड़ा वैकल्पिक केंद्र बनती जा रही हैं। किसानों का एक वर्ग मिलों के बजाय सीधे गुड़ भट्टियों का रुख कर रहा है। इसकी प्रमुख वजह मिलों से गन्ने का भुगतान मिलने में लगने वाला समय और खेती के अगले चक्र के लिए तत्काल नकदी की जरूरत है।

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