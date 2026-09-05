Lord Krishna : कुरुक्षेत्र का टिकट नहीं मिला तो रतलाम में ही बना दिया गीता मंदिर, कर्म का संदेश देने की मुद्रा में हैं श्रीकृष्ण भगवान

रतलाम का गीता मंदिर (Patrika: Rajasthan Patrika)
कुरुक्षेत्र जाने की चाह थी, भगवान श्रीकृष्ण के उस स्वरूप के दर्शन करने की लालसा थी, जिसमें वे रणभूमि में अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यानी श्रीमद्भागवत गीता सुना रहे थे। लेकिन ट्रेन का टिकट नहीं मिला तो एक भक्त ने हार नहीं मानी। उसने कुरुक्षेत्र जाने के बजाय रतलाम में ही ऐसा मंदिर बनवा दिया, जहां आज भी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। करीब 75 वर्ष पुराना यह मंदिर शहर ही नहीं, प्रदेश की अनूठी धार्मिक धरोहर बन चुका है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग