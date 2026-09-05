5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Lord Krishna : कुरुक्षेत्र का टिकट नहीं मिला तो रतलाम में ही बना दिया गीता मंदिर, कर्म का संदेश देने की मुद्रा में हैं श्रीकृष्ण भगवान

Lord Krishna : 75 साल पहले भगवान श्रीकृष्ण के एक भक्त ने रतलाम की धरती पर आस्था की एक अनूठी कहानी लिख डाली। यह मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर, जहां भगवान श्रीकृष्ण, अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता ज्ञान देने की मुद्रा में स्थापित किए गए हैं। आइए रतलाम के इस मंदिर की अनूठी कहानी के बारे में आशीष पाठक की विशेष रिपोर्ट पढ़िए।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

आशीष पाठक

Sep 05, 2026

Ratlam Geeta Mandir

रतलाम का गीता मंदिर (Patrika: Rajasthan Patrika)

कुरुक्षेत्र जाने की चाह थी, भगवान श्रीकृष्ण के उस स्वरूप के दर्शन करने की लालसा थी, जिसमें वे रणभूमि में अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यानी श्रीमद्भागवत गीता सुना रहे थे। लेकिन ट्रेन का टिकट नहीं मिला तो एक भक्त ने हार नहीं मानी। उसने कुरुक्षेत्र जाने के बजाय रतलाम में ही ऐसा मंदिर बनवा दिया, जहां आज भी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। करीब 75 वर्ष पुराना यह मंदिर शहर ही नहीं, प्रदेश की अनूठी धार्मिक धरोहर बन चुका है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

1891 के स्कूल में आज भी गूंजती है शिक्षक की आवाज, बैसाखी के सहारे 32 बच्चों का गढ़ रहे भविष्य, जानें गुरुजी की प्रेरक कहानी

Inspirational Teacher Story
Patrika Special News

जहां छुट्टी, वहां ‘मां की कक्षा’, छत्तीसगढ़ के 7 ऐसे शिक्षकों की कहानी जिन्होंने पेश की अनोखी मिसाल

Teachers day news, chhattisgarh news,
रायपुर

Janmashtami Special: श्रीसांवलिया सेठ का बढ़ रहा खजाना, 60 देशों से आया चढ़ावा, इस्लामिक देशों से भी मिला भरपूर दान

Shri Sanwariya Seth
Patrika Special News

Janmashtami : … जब बैंक चेक पर उतरे कान्हा, लेन-देन के दस्तावेजों में भी दिखी आस्था की अनूठी कहानी

Lord Krishna on Bank Cheque
Patrika Special News

World Coconut Day Special: पूजा से पेट तक पहुंचा नारियल, दुर्ग-भिलाई में हर माह 80-90 लाख नग की खपत

World Coconut Day
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.