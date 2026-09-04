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Patrika Special News

Janmashtami Special: श्रीसांवलिया सेठ का बढ़ रहा खजाना, 60 देशों से आया चढ़ावा, इस्लामिक देशों से भी मिला भरपूर दान

Janmashtami 2026: एशिया-यूरोप-अफ्रीका के साथ मुस्लिम बहुल देशों से भी मंदिर को अपार विदेशी मुद्रा दान के रूप में मिल रहा है। इस वर्ष विदेशी मुद्रा में सबसे ज्यादा 45,351 अमरीकी डॉलर, दूसरे नंबर पर 21,485 यूएई का दिरहम रहा। करेंसी का कुल मूल्य 62,800 अमरीकी डॉलर के करीब रहा। आइए पढ़ते हैं पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत

Sep 04, 2026

Shri Sanwariya Seth

श्री सांवलिया सेठ मंदिर (Photo: Rajasthan Patrika)

Janmashtami 2026 : मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्रीसांवलिया सेठ के मंदिर में देश के साथ विदेशों से भी विदेशी मुद्रा पहुंच रही है। इस वर्ष के आठ महीनों में मंदिर के भंडार में करीब 60 देशों की मुद्राएं मिली हैं। इनमें अमरीका, यूएई, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित एशिया, यूरोप और अफ्रीकी देशों की करेंसी शामिल हैं। विदेशी मुद्रा में इस वर्ष अब तक सबसे ज्यादा 45,351 अमरीकी डॉलर मिले हैं। इसके बाद 21,485 यूएई दिरहम, 1,310.25 कुवैती दिनार, 1,367 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और 1,630 कनाडाई डॉलर प्राप्त हुए हैं।

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