Janmashtami : … जब बैंक चेक पर उतरे कान्हा, लेन-देन के दस्तावेजों में भी दिखी आस्था की अनूठी कहानी

कभी गीता का एक दृश्य बैंक के चेक पर छपा होता था। (Photo: Rajasthan Patrika)
Janmashtami 2026 : जन्माष्टमी महोत्सव का समय है। देशभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और हर तरफ कान्हा की लीलाओं और उनके स्वरूप की चर्चा है। ऐसे में बीकानेर से सामने आई एक दुर्लभ विरासत कृष्ण की आस्था को देखने का एक अलग ही नजरिया देती है। यहां भगवान श्रीकृष्ण मंदिर की प्रतिमाओं या धार्मिक चित्रों में ही नहीं, बल्कि उन दस्तावेजों पर भी नजर आते हैं, जिनका इस्तेमाल कभी वित्तीय लेन-देन के लिए होता था।
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