3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Janmashtami : … जब बैंक चेक पर उतरे कान्हा, लेन-देन के दस्तावेजों में भी दिखी आस्था की अनूठी कहानी

Janmashtami : जन्माष्टमी से एक दिन पहले रियासतकालीन विरासत की अनूठी झलक सामने आई है। भारत भूषण गुप्ता के संग्रह में भगवान श्रीकृष्ण की आकृतियों वाले दुर्लभ ऐतिहासिक चेक सुरक्षित हैं। इस बारे में पढ़िए बृजेश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

बृजेश सिंह

Sep 03, 2026

Lord Krishna on Bank Cheque

कभी गीता का एक दृश्य बैंक के चेक पर छपा होता था। (Photo: Rajasthan Patrika)

Janmashtami 2026 : जन्माष्टमी महोत्सव का समय है। देशभर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और हर तरफ कान्हा की लीलाओं और उनके स्वरूप की चर्चा है। ऐसे में बीकानेर से सामने आई एक दुर्लभ विरासत कृष्ण की आस्था को देखने का एक अलग ही नजरिया देती है। यहां भगवान श्रीकृष्ण मंदिर की प्रतिमाओं या धार्मिक चित्रों में ही नहीं, बल्कि उन दस्तावेजों पर भी नजर आते हैं, जिनका इस्तेमाल कभी वित्तीय लेन-देन के लिए होता था।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

World Coconut Day Special: पूजा से पेट तक पहुंचा नारियल, दुर्ग-भिलाई में हर माह 80-90 लाख नग की खपत

World Coconut Day
Patrika Special News

Hussainiwala History: कभी यहां दौड़ती थी ट्रेन, देश बंटा, पुल टूटा और पटरी बन गई इतिहास

hussainiwala history
Patrika Special News

Malnutrition in India : कुपोषण की कब होगी छुट्टी, 11% अंडरवेट और 28% का विकास उम्र के हिसाब से कम

Indias underweight Child
Patrika Special News

कॉरपोरेट नौकरी छोड़ी, थिएटर को बनाया अभिनय की पाठशाला! बिलासपुर से मुंबई तक आशित चटर्जी संघर्ष और पहचान की कहानी

Ashit Chatterjee Actor
Patrika Special News

illegal immigration: बांग्लादेश से राजस्थान तक… कौन इन मजबूर महिलाओं के लिए बिछा रहा ‘रास्ता’?

Bangladeshi Women in India
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.