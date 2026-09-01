illegal immigrantion: बांग्लादेश से राजस्थान तक… कौन इन मजबूर महिलाओं के लिए बिछा रहा ‘रास्ता’?

illegal immigrantion : पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती और पर्यटन क्षेत्रों में बिना वैध दस्तावेज के रह रही बांग्लादेशी महिलाओं के मामले लगातार सामने आने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। सिरोही, नागौर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा और डीडवाना-कुचामन समेत कई जिलों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस जांच में कुछ मामलों में फर्जी पहचान पत्र के आधार पर भारत में रहने, स्थानीय स्तर पर मोबाइल सिम हासिल करने और होटलों में अनैतिक गतिविधियों से जुड़े होने की बातें सामने आई हैं।