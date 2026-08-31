Indian Wolf : यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, लेकिन यहां पांच दशकों से भेड़ियों की शान बरकरार

Indian Wolf : बाघ, तेंदुआ, हाथी, चीता, बारहसिंगा जैसे वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व और अभयारण्य के बारे में आपने बहुत सुना होगा। लेकिन भारत में एक ऐसा भी टाइगर रिजर्व है, जो टाइगर, तेंदुआ के लिए नहीं बल्कि भेड़िया (वुल्फ) के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। जंगलों का रक्षक माने जाने वाला भेड़िया वीडीटीआर (वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व) की पांच दशक से शान बना हुआ है। वीडीटीआर पूर्व में नौरादेही अभयारण्य के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन 2018 में टाइगर्स की शिफ्टिंग के बाद इसको रिजर्व का दर्जा मिल गया।