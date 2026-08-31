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Sawan 2026: सावन में ​शिव भक्तों ने कर डाली पृथ्वी की 12490 बार परिक्रमा, 10 करोड़ से ज्यादा ने किया जलाभिषेक

Sawan 2026 : देश में इस साल सावन में 10 करोड़ से ज्यादा ​श्रद्धालुओं ने भोले का कांवड़ जल से अ​भिषेक किया। हरिद्वार में ही 4.8 करोड़ करोड़ शिवभक्त कांवड़ लेने पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया। भक्त 10 से लेकर 600 किलोमीटर तक पैदल चले। इस बारे में पढ़िए दीपक शर्मा की विशेष स्टोरी।
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भारत

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Swatantra Mishra

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दीपक शर्मा

Aug 31, 2026

Sawan 2026

सावन में शिव भक्तों ने बनाया नया रिकॉर्ड (Photo: Rajasthan Patrika)

Sawan 2026 : इस साल सावन में कांवड़ लेकर निकले 10 करोड़ से ज्यादा शिवभक्तों ने कुल करीब 50 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया। यानी इन श्रद्धालुओं के कदमों ने मिलकर इतनी दूरी नाप दी, जितनी धरती की पूरी परिधि के करीब 12,500 चक्कर लगाने में तय होती है। कोई 10 किलोमीटर चला तो किसी ने 600 किलोमीटर तक का सफर किया। केवल हरिद्वार में ही 4.8 करोड़ कांवड़िए गंगाजल लेने पहुंचे। इतने ही बाकी देश में भी मान लें और एक कांवड़िए के औसत 5 किलोमीटर के सफर को भी आधार मानें तो सावन में ​शिव भक्तों ने जो दूरी तय की, उसे जोड़ा जाए तो धरती की 12500 परिक्रमा की जा सकती है। इस वर्ष सावन 30 जुलाई से शुरू हुआ और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ कांवड़ यात्रा का सिलसिला रुका।

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