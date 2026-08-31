Sawan 2026: सावन में ​शिव भक्तों ने कर डाली पृथ्वी की 12490 बार परिक्रमा, 10 करोड़ से ज्यादा ने किया जलाभिषेक

Sawan 2026 : इस साल सावन में कांवड़ लेकर निकले 10 करोड़ से ज्यादा शिवभक्तों ने कुल करीब 50 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया। यानी इन श्रद्धालुओं के कदमों ने मिलकर इतनी दूरी नाप दी, जितनी धरती की पूरी परिधि के करीब 12,500 चक्कर लगाने में तय होती है। कोई 10 किलोमीटर चला तो किसी ने 600 किलोमीटर तक का सफर किया। केवल हरिद्वार में ही 4.8 करोड़ कांवड़िए गंगाजल लेने पहुंचे। इतने ही बाकी देश में भी मान लें और एक कांवड़िए के औसत 5 किलोमीटर के सफर को भी आधार मानें तो सावन में ​शिव भक्तों ने जो दूरी तय की, उसे जोड़ा जाए तो धरती की 12500 परिक्रमा की जा सकती है। इस वर्ष सावन 30 जुलाई से शुरू हुआ और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ कांवड़ यात्रा का सिलसिला रुका।