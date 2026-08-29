भाई की चिढ़ाने वाली बात बनी जुनून, फुटबॉल में छाईं किरण पिस्दा अब छत्तीसगढ़ की बेटी को मिलेगा बड़ा सम्मान

Achiever Talk: कुछ सपने मैदान पर शुरू होते हैं और संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ते हुए इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। बालोद की फुटबॉलर किरण पिस्दा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कभी भाई की चुटकी ने उन्हें बेहतर फुटबॉलर बनने की चुनौती दी, तो कभी भारतीय टीम के कैंप से चयन न होने की निराशा ने उन्हें अपनी कमियां पहचानने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दोनों परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाया और आज छत्तीसगढ़ की उन चुनिंदा महिला खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।