Cheetah Project India : कूनो में पल रहे रिश्ते… ज्वाला चीता नानी और आशा दादी की पीढ़ियां गढ़ रही सफलता की नई कहानी

Cheetah Project India : मध्यप्रदेश में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में आमतौर पर देखने पर प्रोजेक्ट चीता सफलता की राह पर बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अब चीतों के रिश्तों की भावनाएं भी पल-बढ़ रही हैं। वर्तमान में कूनो में 4 देशों के चीते मौजूद हैं, लेकिन यहां चीतों की तीन पीढ़ियां भी अब आगे बढ़ रही हैं। 4 साल में यहां 10 से ज्यादा प्रजनन होने के चलते अब मादा चीताएं दादी-नानी भी बन रही हैं। यही वजह है कि कूनो में प्रजनन की नींव रखने वाली मादा चीता ज्वाला जहां नानी बन चुकी है, वहीं मादा चीता आशा दादी का दर्जा पा चुकी है।