Crime : अपराध की विरासत, हिस्ट्रीशीटर पिता की देखरेख में पहले अपराध को बेटे दे रहे अंजाम

Crime in Rajasthan :यह सच्ची घटना है। जिले में एक लूट के मामले में 25 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर सुगनचंद (परिवर्तित नाम) की पुलिस को तलाश थी। उसके खिलाफ 15 संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। मुखबिर ने एक सुबह उसके खेत पर छिपे होने की सूचना दी तो पुलिस ने वहां दबिश दी। पुलिस को देखकर सुगनचंद अपने नाबालिग बेटे के साथ वहां से भागा। बेटे को पता नहीं था कि वह क्यों भाग रहा है। बस पिता के साथ तेज गति से दौड़ रहा था। दोनों भागते हुए सड़क पर आ गए। यहां सुगनचंद ने एक कार को रूकवाया और चालक को पिस्टल दिखाते हुए कार छीनकर फरार हो गया। कुछ घंटों बाद चालक की शिकायत पर पुलिस ने पिता और पुत्र के खिलाफ कार लूटकर ले जाने का प्रकरण दर्ज कर लिया।



अब पुलिस को सुगनचंद के साथ बेटे की भी तलाश थी। कुछ दिनों बाद बेटे को एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठना था, लेकिन पुलिस के डर से वह परीक्षा देने नहीं गया। अब वह पिता के साथ अपराध की राह पर चल पड़ा।