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Malnutrition in India : कुपोषण की कब होगी छुट्टी, 11% अंडरवेट और 28% का विकास उम्र के हिसाब से कम

Malnutrition in India : देश में 6.69 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य जांच में यह खुलासा हुआ है कि 11 फीसदी बच्चे औसत से कम वजन के हैं। वहीं राजस्थान में 30 लाख बच्चों की जांच में 12% अंडरवेट, मध्यप्रदेश में यह आंकड़ा 22%; छत्तीसगढ़ में 12% बच्चे कम वजन के हैं। पढ़िए जग्गो सिंह धाकड़ की रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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जग्गो सिंह धाकड़

Sep 01, 2026

Indias underweight Child

भारत के बच्चे कुपोषण के शिकार (Photo: ChatGPT)

Malnutrition in India : कुपोषण के खिलाफ जंग के बीच देश में बच्चों की सेहत की तस्वीर चौंकाने वाली है। देश में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर पोषण ट्रैकर के जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में बड़ी तस्वीर सामने आई है। देशभर में 0 से 5 वर्ष तक के 6,69,92,507 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें 11 प्रतिशत बच्चे अंडरवेट, 5 प्रतिशत ओवरवेट, 28 प्रतिशत बच्चों का शारीरिक विकास उम्र के हिसाब से मध्यम या गंभीर रूप से अवरुद्ध और 3 प्रतिशत बच्चे गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण की श्रेणी में पाए गए।

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