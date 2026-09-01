Malnutrition in India : कुपोषण की कब होगी छुट्टी, 11% अंडरवेट और 28% का विकास उम्र के हिसाब से कम

Malnutrition in India : कुपोषण के खिलाफ जंग के बीच देश में बच्चों की सेहत की तस्वीर चौंकाने वाली है। देश में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर पोषण ट्रैकर के जुलाई 2026 तक के आंकड़ों में बड़ी तस्वीर सामने आई है। देशभर में 0 से 5 वर्ष तक के 6,69,92,507 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें 11 प्रतिशत बच्चे अंडरवेट, 5 प्रतिशत ओवरवेट, 28 प्रतिशत बच्चों का शारीरिक विकास उम्र के हिसाब से मध्यम या गंभीर रूप से अवरुद्ध और 3 प्रतिशत बच्चे गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण की श्रेणी में पाए गए।