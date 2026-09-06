राजा ने बनवाया था ये रहस्यमयी शिव मंदिर, आज भी नहीं सूखता चमत्कारी जलकुंड, जानें कांकेर के इस शिवधाम की अनसुनी कहानी

शिवधाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Ancient Shiva Temple: कांकेर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर रिसेवाड़ा के घने जंगल और पहाड़ों के बीच एक ऐसा शिवधाम स्थित है, जिसका इतिहास सोमवंशी काल से जुड़ा हुआ है। देऊर मंदिर के बारे में आम लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन बुजुर्ग इसे चमत्कारिक मानते हैं। लगभग 11वीं सदी की बात है, जब रिसेवाड़ा गांव पहले पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था। पीने के पानी की किल्लत और जंगली जानवरों के आतंक से जूझ रहे ग्रामीणों ने गांव को सड़क किनारे स्थानांतरित कर लिया।
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