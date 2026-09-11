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Collar One Elephant : बांधवगढ़ का ‘कॉलर वन’ पहुंचा यूपी, हथिनी के साथ मिर्जापुर-प्रयागराज के जंगलों में डेरा

कॉलर वन के नाम से मशहूर एक हाथी बांधवगढ़ से शहडोल-सीधी-रीवा होते हुए 7 महीने में मध्य प्रदेश की सीमा पार कर चुका है। उसके साथ एक हथिनी भी है और वह उत्तर प्रदेश के जंगलों में डेरा जमाए हुए है। रेडियो कॉलर के जरिए वन विभाग दोनों पर नजर रख रहा है। आइए पढ़ते हैं बृजेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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बृजेश कुमार तिवारी

Sep 11, 2026

Elephant Collar One

बांधवगढ़ का हाथी सात महीने में यूपी पहुंच चुका है। (Photo: Rajasthan Patrika)

Collar One Elephant : बांधवगढ़ के जंगलों से निकला एक हाथी इन दिनों उत्तर प्रदेश के जंगलों में विचरण कर रहा है। रेडियो कॉलर वाला यह हाथी करीब सात महीने से जारी अपने सफर में शहडोल, सीधी और रीवा के जंगलों को पार करते हुए अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। खास बात यह है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक हथिनी भी लगातार चल रही है। दोनों फिलहाल मिर्जापुर और प्रयागराज के जंगलों में डेरा जमाए हुए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 'कॉलर वन' के नाम से पहचाने जाने वाले इस हाथी की हर गतिविधि पर वन विभाग रेडियो कॉलर के जरिए नजर रख रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, अगस्त के अंतिम सप्ताह में दोनों हाथियों ने मध्यप्रदेश की सीमा पार कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया था।

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