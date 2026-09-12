Thermal Power plant : देशभर के 62 विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 44% पर, संकट से निपटने के लिए सप्लाई बढ़ाने के प्रयास तेज

देश के ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक कम है। (ChatGpt)
Thermal Power plant : बारिश थमी तो कोयले की सप्लाई सुधरने की उम्मीद जगी, लेकिन देश के बिजलीघरों में संकट अभी टला नहीं है। निगरानी में शामिल 190 थर्मल पावर प्लांटों में से 62 में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल स्तर पर पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा चिंता राजस्थान को लेकर है, जहां राज्य की राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सभी सात थर्मल पावर प्लांट क्रिटिकल श्रेणी में हैं। इनकी कुल क्षमता 7,580 मेगावाट है, लेकिन मानक जरूरत के मुकाबले इनके पास सिर्फ 15 प्रतिशत कोयला स्टॉक बचा है।
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