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Patrika Special News

Thermal Power plant : देशभर के 62 विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 44% पर, संकट से निपटने के लिए सप्लाई बढ़ाने के प्रयास तेज

देश में कोयला मंत्रालय करीब 192 थर्मल पावर प्लांट की निगरानी कर रहा है। इन निगरानी वाले थर्मल पावर प्लांट में से 62 में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल स्तर तक पहुंच चुका है। थर्मल पावर में कोयले के संकट को लेकर जग्गो सिंह धाकड़ की विशेष रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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जग्गो सिंह धाकड़

Sep 12, 2026

Thermal Power plant

देश के ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक कम है। (ChatGpt)

Thermal Power plant : बारिश थमी तो कोयले की सप्लाई सुधरने की उम्मीद जगी, लेकिन देश के बिजलीघरों में संकट अभी टला नहीं है। निगरानी में शामिल 190 थर्मल पावर प्लांटों में से 62 में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल स्तर पर पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा चिंता राजस्थान को लेकर है, जहां राज्य की राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सभी सात थर्मल पावर प्लांट क्रिटिकल श्रेणी में हैं। इनकी कुल क्षमता 7,580 मेगावाट है, लेकिन मानक जरूरत के मुकाबले इनके पास सिर्फ 15 प्रतिशत कोयला स्टॉक बचा है।

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