Jail Environment : रतलाम जेल की दीवारों पर खिलखिला उठी उम्मीद, रंग, योग, संगीत और खेल से कैदियों को दिख रही नई जिंदगी की तस्वीर

Jail Environment : जेल की ऊंची दीवारें और लोहे की सलाखें अक्सर कैद जिंदगी की उदासी और बंदिशों की कहानी कहती हैं। लेकिन रतलाम सर्किल जेल में अब यही दीवारें एक नई कहानी लिख रही हैं। यहां काली-सफेद दीवारों पर रंग-बिरंगी कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं और उनके बीच प्रेरक संदेश लिखे जा रहे हैं। मकसद केवल जेल परिसर को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि कैदियों के आसपास ऐसा सकारात्मक माहौल तैयार करना है, जो उन्हें नकारात्मक सोच और अपराध की दुनिया से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सके।