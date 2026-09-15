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Jail Environment : रतलाम जेल की दीवारों पर खिलखिला उठी उम्मीद, रंग, योग, संगीत और खेल से कैदियों को दिख रही नई जिंदगी की तस्वीर

रतलाम जेल की दीवारें अब काली-सफेद दीवारें नहीं रह गई हैं। अब वही काली-सफेद दीवारें पूरी तरह बदल चुकी हैं। उन्हीं दीवारों पर खूबसूरत कलाकृतियां इस उम्मीद से उकेरी गईं हैं कि अपराधी जब अपनी सजा पूरी कर सामान्य दुनिया में लौटे तो वह एक सकारात्मक इंसान बनकर लौटे। इस बारे में आशीष पाठक की विशेष रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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आशीष पाठक

Sep 15, 2026

Ratlam Jail

रतलाम जेल का हुआ कायाकल्प। (Photo: Rajasthan Patrika, Designed: ChatGpt)

Jail Environment : जेल की ऊंची दीवारें और लोहे की सलाखें अक्सर कैद जिंदगी की उदासी और बंदिशों की कहानी कहती हैं। लेकिन रतलाम सर्किल जेल में अब यही दीवारें एक नई कहानी लिख रही हैं। यहां काली-सफेद दीवारों पर रंग-बिरंगी कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं और उनके बीच प्रेरक संदेश लिखे जा रहे हैं। मकसद केवल जेल परिसर को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि कैदियों के आसपास ऐसा सकारात्मक माहौल तैयार करना है, जो उन्हें नकारात्मक सोच और अपराध की दुनिया से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सके।

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