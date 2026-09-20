Sunday Guest Editor: गोदना के हुनर से संवारा घर, अब बेटियां संभाल रहीं विरासत

बेटियां भी करने लगी चित्रकारी: अब तीजो की तीनों बेटियां भी कपड़ों पर कलाकारी कर रही हैं। दो बेटियां 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद यह काम करने लगीं। छोटी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है और चित्रकारी भी करती है। करीब 12 साल पहले पति की मौत के बाद तीन बच्चों की जिम्मेदारी तीजो पर आ गई। उस समय पारंपरिक गोदना बनवाने का चलन कम हो रहा था और उनके सामने रोजगार का संकट था। उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी पुश्तैनी कला का तरीका ही बदल दिया। शरीर पर बनने वाली गोदना आकृतियों को उन्होंने कपड़े पर उतारना शुरू किया। यही बदलाव धीरे-धीरे उनके परिवार की आजीविका और गांव की महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन गया।