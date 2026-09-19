CG News: 250 साल पुरानी पान की खेती में आया नया ट्विस्ट, पत्तियों से बन रहे लड्डू, कुकीज और चाय, यहां 47 किस्मों का संग्रह

रायपुर@ताबीर हुसैन। Betel Leaf Farming: विवाह, पूजा-पाठ और शुभ अवसरों से लेकर खानपान तक पान छत्तीसगढ़ की संस्कृति का पुराना हिस्सा रहा है। प्रदेश के खैरागढ़-छुईखदान क्षेत्र में पान की खेती का इतिहास करीब 250 साल पुराना बताया जाता है। कभी यहां बड़े पैमाने पर होने वाली पान की खेती की पत्तियां मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बनारस और नागपुर तक भेजी जाती थीं। समय के साथ बरेजा आधारित इस खेती में कमी आई और नई पीढ़ी इससे दूर होती गई। अब इसी पारंपरिक खेती को रिसर्च, नवाचार और नए उत्पादों के जरिए दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।