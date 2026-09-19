छत्तीसगढ़ से मानसून की धीरे-धीरे विदाई, इस बार 996.5 मिमी बारिश दर्ज, देखें रायपुर, दुर्ग समेत 33 जिलों का हाल

Chhattisgarh Weather News: छत्तीसगढ़ में अब मानसून अब चला-चली की बेला में है। हालांकि जाने से पहले एक बार फिर जोरदार बारिश के संकेत मिल रहे हैं। वहीं इस बार मानसूनी बारिश के आंकड़ों पर नजर डाले तो इस वर्ष 996.5 मिमी बारिश दर्ज हुई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 1 जून से 19 सितंबर तक हुए बारिश के आंकड़े हैं। वहीं यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है। दरअसल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक बार फिर कहीं-कहीं तेज बारिश के आसार है।