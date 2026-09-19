Jhiram Case: ‘झीरम का सच जेब में था तो जांच में क्यों नहीं निकला?’ अरुण साव के बयान पर भूपेश का पलटवार

झीरम घाटी हमला 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान हुआ था। हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। मामले में लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद 5 सितंबर 2026 को विशेष NIA अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था और 16 सितंबर को सभी 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से जांच के दायरे और कथित बड़ी साजिश को लेकर सवाल उठाए गए, जबकि भाजपा नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया।