19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Jhiram Case: ‘झीरम का सच जेब में था तो जांच में क्यों नहीं निकला?’ अरुण साव के बयान पर भूपेश का पलटवार

Chhattisgarh Politics:: झीरम घाटी केस में NIA अदालत के फैसले के बाद अरुण साव और भूपेश बघेल के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 19, 2026

Jhiram Case

Jhiram Case: ‘झीरम का सच जेब में था तो जांच में क्यों नहीं निकला?(photo-canva patrika)

Jhiram Case: झीरम घाटी मामले में NIA की विशेष अदालत के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस नेताओं पर झीरम मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साव के बयान पर पलटवार किया है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी तकरार ऐसे समय में सामने आई है, जब 2013 के झीरम घाटी हमले के मामले में विशेष NIA अदालत ने 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।

Jhiram Ghati Case: अरुण साव बोले- कांग्रेस नेता सिर्फ राजनीति कर रहे

झीरम मामले को लेकर कांग्रेस की बैठक और नेताओं के बयानों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। साव ने कहा कि बघेल लगातार यह दावा करते रहे कि झीरम का सच उनकी जेब में है, लेकिन जांच के दौरान ऐसा कोई सच सामने नहीं आया। साव ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने झीरम मामले को लेकर राजनीति की। उनका कहना था कि कांग्रेस नेताओं को यदि मामले से जुड़े कोई तथ्य या सबूत मालूम थे, तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने रखना चाहिए था।

भूपेश बघेल का पलटवार- हमने अपने बड़े नेताओं को खोया

अरुण साव के बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया। बघेल ने कहा कि झीरम हमले में कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को खोया है। उन्होंने साव के परिवार के किसी सदस्य की हत्या नहीं होने का हवाला देते हुए कहा कि शायद उन्हें इस घटना का दर्द और एहसास नहीं हो सकता। बघेल पहले भी NIA अदालत के फैसले को लेकर इसे अधूरा न्याय बता चुके हैं। उनका कहना है कि अदालत से सजा मिलने के बावजूद झीरम हमले की बड़ी साजिश और कथित मुख्य साजिशकर्ताओं को लेकर सवाल बाकी हैं।

कवासी लखमा को लेकर भी उठा सवाल

झीरम घाटी मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा को लेकर उठ रहे सवालों पर भी अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि NIA ने मामले की विस्तार से जांच की है और बड़ी संख्या में लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। साव के मुताबिक जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए होंगे, उनका उल्लेख चार्जशीट में किया गया होगा। हालांकि किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक रिकॉर्ड और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर ही माना जाएगा।

2013 के हमले में मारे गए थे कई बड़े कांग्रेस नेता

झीरम घाटी हमला 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान हुआ था। हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। मामले में लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद 5 सितंबर 2026 को विशेष NIA अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था और 16 सितंबर को सभी 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से जांच के दायरे और कथित बड़ी साजिश को लेकर सवाल उठाए गए, जबकि भाजपा नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया।

बांग्लादेशी जांच पर भी अरुण साव का बयान

बिलासपुर में बांग्लादेशी नागरिकों की जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस को कुछ लोग संदिग्ध मिले थे, इसलिए उनके संबंध में जांच की जा रही थी। साव ने कहा कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक पाया जाता है तो उसके खिलाफ केवल इसी आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कांग्रेस की अनुशासन समिति पर भी साधा निशाना

कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक को लेकर अरुण साव ने पार्टी की आंतरिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में नेताओं को बाहर करने और फिर वापस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है। साव ने कांग्रेस की संगठनात्मक व्यवस्था और नेतृत्व को लेकर भी टिप्पणी की। हालांकि ये उनके राजनीतिक आरोप हैं और कांग्रेस की ओर से इन बयानों पर अलग प्रतिक्रिया दी जा सकती है।

झीरम फैसले के बाद सियासत और तेज

झीरम घाटी मामले में अदालत के फैसले के बाद अब राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर भाजपा नेता अदालत के फैसले को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता जांच के दायरे और बड़ी साजिश से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में झीरम मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहने की संभावना है।

कहीं सोने का मुकुट तो कहीं लेटे हुए बप्पा! रायपुर के 10 सबसे अनोखे गणेश, जानिए हर स्वरूप की खासियत

ये भी पढ़ें
Raipur Ganeshotsav 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2026 04:25 pm

Published on:

19 Sept 2026 04:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Jhiram Case: ‘झीरम का सच जेब में था तो जांच में क्यों नहीं निकला?’ अरुण साव के बयान पर भूपेश का पलटवार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 250 साल पुरानी पान की खेती में आया नया ट्विस्ट, पत्तियों से बन रहे लड्डू, कुकीज और चाय, यहां 47 किस्मों का संग्रह

Traditional Farming
रायपुर

Jhiram Ghati Case: NIA कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का बड़ा फैसला, पीड़ित परिवारों के साथ दिल्ली जाएगी पार्टी

Jhiram Ghati Case
रायपुर

छत्तीसगढ़ से मानसून की धीरे-धीरे विदाई, इस बार 996.5 मिमी बारिश दर्ज, देखें रायपुर, दुर्ग समेत 33 जिलों का हाल

raipur Heavy rain
रायपुर

Ticket Checking Campaign: बिना टिकट सफर पड़ गया भारी! भाटापारा में 202 यात्री पकड़े गए, रेलवे ने वसूले 2.49 लाख रुपए

Bhatapara Railway Station
रायपुर

DJ Ban: छत्तीसगढ़ में अब बिना अनुमति DJ बजाने वालों की खैर नहीं, जाना पड़ सकता है जेल

DJ Ban in CG
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.