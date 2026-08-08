Jhiram Attack Case: 13 साल बाद होगा अंतिम बहस! जिसने बदल दी छत्तीसगढ़ की राजनीति, कांग्रेस ने कहा- अब फैसले का इंतजार

Jhiram Attack Case: छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले की न्यायिक प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 25 मई 2013 को हुए इस हमले के करीब 13 साल बाद मामले की अंतिम बहस 10 अगस्त को अदालत में होगी। अभियोजन और बचाव पक्ष अपने अंतिम तर्क पेश करेंगे, जिसके बाद अदालत फैसला सुरक्षित रख सकती है या निर्णय की तारीख घोषित कर सकती है। इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई पर पीड़ित परिवारों, राजनीतिक दलों और पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। सभी को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिलने की उम्मीद है।