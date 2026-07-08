सावधान! छत्तीसगढ़ में बढ़ा फर्जी E-Challan के नाम पर साइबर ठगी, सरकारी नोटिस समझकर न करें ये गलती

E-Challan Scam: अगर आपके मोबाइल पर ई-चालान (E-Challan) भरने का मैसेज आया है, तो बिना जांचे उस पर क्लिक करने की गलती न करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में फर्जी ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी सरकारी नोटिस जैसे दिखने वाले मैसेज भेजकर लोगों से बैंकिंग जानकारी, ओटीपी और अन्य गोपनीय विवरण हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही ई-चालान की पुष्टि करने और किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज से दूर रहने की अपील की है।