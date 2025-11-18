ऑनलाइन ठगी रैकेट का भंडाफोड़! 12वीं पास हैकर समेत 6 गिरफ्तार, APK फाइल से हैक करते थे मोबाइल…

CG Online Fraud: छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक 12वीं पास हैकर ने एपीके फाइल बनाकर कई लोगों से लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी की। इसके लिए उसने एक गिरोह बनाया। इसके बाद सरकारी संस्थानों के नाम से एपीके फाइल बनाकर कई लोगों से ऑनलाइन ठगी की। पुलिस ने मास्टरमाइंड हैकर और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी 12वीं से ज्यादा पढ़े नहीं हैं। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।