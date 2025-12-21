CG News: राजधानी बनने के बाद पहली बार टिकरापारा सड़क का चौड़ीकरण, 5 मीटर तक तोडफ़ोड़ से बनेगी डबल साइड रोड, मिलेगी राहत

इस सडक़ के चौड़ीकरण का प्लान 2017-18 में बना, परंतु इस पर कोई काम नहीं हुआ। उस दौरान तत्कालीन विधायक एवं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जबकि इससे आगे संतोषीनगर रोड का चौड़ीकरण 2006-7 में हो गया। इससे अंडरब्रिज से लेकर तरुण बाजार तक सडक़ के डिवाइडर से दोनों तरफ 50-50 मीटर तक सडक़ चौड़ी हो गई, लेकिन दोनों तरफ की दुकानों के सामने सडक़ पर जमे होने के कारण आवाजाही के लिए केवल 15 से 20 फीट ही सडक़ बचती है। इसके बावजूद निगम का अमला कभी-कभार कब्जा हटाने की कार्रवाई करता है, फिर दोबारा उस रोड पर नहीं निकलता है। इससे सडक़ घेरने वालों के हौसले बुलंद हैं। वहीं सुबह और शाम के समय लोगों को ट्रैफिक जाम से परेशान होना पड़ता है।