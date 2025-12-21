CG News: राजधानी बनने के बाद पहली बार टिकरापारा सड़क का चौड़ीकरण, 5 मीटर तक तोडफ़ोड़ से बनेगी डबल साइड रोड, मिलेगी राहत

टिकरापारा सडक़ चौड़ीकरण प्लान आगे बढ़ा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: लंबे अर्से बाद सिद्धार्थ चौक से संतोषीनगर पुल तक सडक़ चौड़ीकरण प्लान आगे बढ़ रहा है। कलेक्टर की ओर से गठित टीम ने दोनों तरफ नापजोख करने का काम पूरा किया। यह सडक़ कहीं चौड़ी तो कहीं ज्यादा संकरी है। इसलिए अब एक समान 5 मीटर तक तोडफ़ोड़ होने से सडक़ चौड़ी होगी। अभी कई जगह ट्रैफिक जाम के हालात दिन में कई बार बनते हैं। सबसे अधिक समस्या संतोषीनगर अंडरब्रिज के दोनों तरफ और सिद्धार्थ चौक के दायरे में है। राजधानी बनने के बाद इस सडक़ का डामरीकरण तो कई बार कराया गया, लेकिन चौड़ीकरण नहीं हुआ। जबकि इस क्षेत्र में व्यावसायिक कारोबार और आवासीय क्षेत्र तेजी से बढ़ा है।
इस सडक़ के चौड़ीकरण का प्लान 2017-18 में बना, परंतु इस पर कोई काम नहीं हुआ। उस दौरान तत्कालीन विधायक एवं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जबकि इससे आगे संतोषीनगर रोड का चौड़ीकरण 2006-7 में हो गया। इससे अंडरब्रिज से लेकर तरुण बाजार तक सडक़ के डिवाइडर से दोनों तरफ 50-50 मीटर तक सडक़ चौड़ी हो गई, लेकिन दोनों तरफ की दुकानों के सामने सडक़ पर जमे होने के कारण आवाजाही के लिए केवल 15 से 20 फीट ही सडक़ बचती है। इसके बावजूद निगम का अमला कभी-कभार कब्जा हटाने की कार्रवाई करता है, फिर दोबारा उस रोड पर नहीं निकलता है। इससे सडक़ घेरने वालों के हौसले बुलंद हैं। वहीं सुबह और शाम के समय लोगों को ट्रैफिक जाम से परेशान होना पड़ता है।
इस रोड के मकानों और दुकानों की 02 मीटर से लेकर 24 मीटर तक मार्किंग की गई है, क्योंकि कई जगह सडक़ काफी संकरी है। कई जगह कहीं 06 मीटर, कहीं 08 मीटर की मार्किंग है। इससे लोगों को डर लग रहा है कि कहीं पूरी दुकान और आधे से अधिक मकान टूट जाएंगे। इस वजह से लोग जुट रहे हैं। इसे लेकर लोगों में चर्चा का माहौल गर्म है।
इस रोड के कई दुकानदार शनिवार को पूर्व पार्षद सुभाष तिवारी, पूर्व पार्षद समीर अख्तर के साथ मौलश्री विहार स्थित आवास पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मिलने पहुंचे और सडक़ चौड़ीकरण के लिए नापजोख की पूरी जानकारी दी। इस पर सांसद ने कहा कि सडक़ का चौड़ीकरण एक समान होगा। तोडफ़ोड़ के दायरे की सीमा लगभग 5-5 मीटर तय करने का आश्वासन दिया।
यह क्षेत्र रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है। लगातार ट्रैफिक बढऩे और सडक़ कई जगह पर संकरी होने की स्थिति को देखते हुए विधायक सुनील सोनी ने चौड़ीकरण कराने का प्रस्ताव दिया है। इसी आधार पर निगम आयुक्त ने नापजोख कराने का प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा जिस पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी और जोन 6 के इंजीनियरों की टीम बनाई गई।
विधायक सोनी का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए सडक़ों का चौड़ीकरण जरूरी है। इससे कारोबार भी बढ़ता है और लोगों को आवाजाही की सुविधा मिलती है। संतोषीनगर रोड चौड़ीकरण का इसका उदाहरण है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग