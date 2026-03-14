महाराष्ट्र मंडल में सेवाभावी नर्सेस का सम्मान, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कुलिश जी की स्मृति में पत्रिका भी बना भागीदार…

कार्यक्रम में पत्रिका के राज्य संपादक गोविंद ठाकरे ने कहा कि नारी को केवल देह के रूप में नहीं बल्कि समाज और परिवार की धुरी के रूप में समझने की जरूरत है। मां, बहन और बेटी के रूप में महिला पूरे परिवार को संभालती है और समाज को दिशा देती है। उन्होंने कहा कि इतिहास में भी नारी शक्ति ने हर कठिन दौर में साहस, त्याग और नेतृत्व का परिचय दिया है और आज भी उसकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है।