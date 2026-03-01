Public News: शहर के इस वार्ड के लोगों को पड़ रहा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना

यहां के लोग समस्या के समाधान के लिए जोन अधिकारी, पार्षद से लेकर विधायक तक से शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद लोगों की समस्या का निवारण नहीं किया जा रहा है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इलाके के निवासी मुकेश शर्मा, एएस ठाकुर, विजय कुमार, आरके तिवारी, डॉ. आरपी चौबे, अर्पित तिवारी, आयुष समेत अन्य लोगों ने पत्रिका को बताया कि कई बार अधिकारी से लेकर नेताओं को पत्र लिख चुके हैं। उसके बावजूद सड़क नहीं बनाई जा रही है आने जाने में रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी हो गई कि गाड़ी तो दूर पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है।