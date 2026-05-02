बिजली कर्मचारियों को 1.60 लाख करोड़ का बीमा लाभ! SBI के साथ अनुबंध, मिलेगी बैंकिंग सुविधाएं

बिजली कर्मचारियों को 1.60 लाख करोड़ का बीमा सुरक्षा ( Photo - patrika )
CG Electricity Workers: छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) कर्मियों को 1.60 करोड़ तक दुर्घटना बीमा समेत कई अन्य बैंकिंग सुविधाएं मिलने जा रही हैं। भारतीय स्टेट बैंक के साथ इस संबंध में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने समझौता किया है। इसके तहत कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को उन्नत बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही साथ व्यापक बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
अनुबंध पत्र पर कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर की उपस्थिति में पॉवर कंपनी की ओर से महाप्रबंधक (वित्त) नवीन कुमार ठाकुर और एसबीआई के उप महाप्रबंधक राकेश कुमार सिन्हा ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सबसे अधिक लगभग आठ हजार नियमित अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं।
महाप्रबंधक नवीन ठाकुर ने बताया कि स्टेट बैंक में कंपनी के जिन अधिकारी-कर्मचारियों का सैलरी पैकेज प्लान होगा, उन्हें एक करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट बीमा, एक करोड़ 60 लाख रुपए तक का हवाई यात्रा दुर्घटना बीमा, एक करोड़ तक का स्थायी दिव्यांगता कवर और 80 लाख रुपए तक का आंशिक दिव्यांगता कवर मिलेगा। इसके अतिरिक्त एसबीआई के रूपे डेबिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर और श्रेणी के अनुसार 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंट बीमा भी उपलब्ध होगा।
बैंकिंग सुविधाओं में कर्मचारियों को न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता से छूट, निशुल्क इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई एटीएम पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, आरटीजीएस और एनईएफटी शुल्क में रियायत व लॉकर किराए में छूट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
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