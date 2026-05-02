बिजली कर्मचारियों को 1.60 लाख करोड़ का बीमा लाभ! SBI के साथ अनुबंध, मिलेगी बैंकिंग सुविधाएं

महाप्रबंधक नवीन ठाकुर ने बताया कि स्टेट बैंक में कंपनी के जिन अधिकारी-कर्मचारियों का सैलरी पैकेज प्लान होगा, उन्हें एक करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट बीमा, एक करोड़ 60 लाख रुपए तक का हवाई यात्रा दुर्घटना बीमा, एक करोड़ तक का स्थायी दिव्यांगता कवर और 80 लाख रुपए तक का आंशिक दिव्यांगता कवर मिलेगा। इसके अतिरिक्त एसबीआई के रूपे डेबिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर और श्रेणी के अनुसार 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंट बीमा भी उपलब्ध होगा।