EV Demand Increase: महंगे पेट्रोल-डीजल से बदली लोगों की पसंद, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी मांग

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता का सीधा प्रभाव ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। ऐसे में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम कर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना एक व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान बनकर उभर रहा है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की संभावना में लोग वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन किफायती विकल्प के रूप में सामने आए हैं। एक बार चार्ज करने पर ये वाहन 80 से 120 किलोमीटर तक चल जाते हैं, जिससे रोजाना के खर्च में काफी कमी आती है।