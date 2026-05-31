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जगदलपुर में Gold Fraud! सोने के झुमके गिरवी रख हड़पे डेढ़ लाख रुपए, महिला गिरफ्तार

gold fraud Jagdalpur: जगदलपुर में सोने के झुमके गिरवी रखकर करीब 1.50 लाख रुपए हड़पने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला नीतू नागवानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

May 31, 2026

Gold Fraud

जगदलपुर में Gold Fraud (photo source- Patrika)

Gold Fraud: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सोने के आभूषण गिरवी रखकर रकम हड़पने का मामला सामने आया है। मामले में कोतवाली पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पर पीड़ित के सोने के झुमके गिरवी रखकर करीब 1.50 लाख रुपए का गबन करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। घटना सामने आने के बाद इलाके में इस मामले की काफी चर्चा हो रही है।

Gold Fraud: बेटी की बीमारी के कारण पैसों की थी जरूरत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला साल 2024 का बताया जा रहा है। प्रार्थी की बेटी की तबीयत खराब थी, जिसके इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसी दौरान उसने अपने सोने के झुमकों की कीमत का आकलन कराने और उन्हें बेचने के उद्देश्य से सूरज नागवानी नामक युवक को झुमके दिए थे। पीड़ित को उम्मीद थी कि झुमकों की सही कीमत मिलने पर उसे आर्थिक मदद मिल जाएगी। लेकिन भरोसे में दिए गए गहने ही बाद में ठगी का कारण बन गए।

मां-बेटे पर रकम हड़पने का आरोप

आरोप है कि सूरज नागवानी ने अपनी मां नीतू नागवानी के साथ मिलकर उन सोने के झुमकों को किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख दिया। बताया जा रहा है कि गिरवी रखने के बाद मिले करीब डेढ़ लाख रुपए आरोपी पक्ष ने खुद उपयोग कर लिए और पीड़ित को न तो रकम लौटाई और न ही उसके झुमके वापस किए। पीड़ित लगातार अपने गहने या पैसे वापस मांगता रहा, लेकिन आरोपी पक्ष हर बार टालमटोल करता रहा।

शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

मामले की शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी पक्ष से पूछताछ की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। जांच के दौरान आरोपी महिला नीतू नागवानी ने झुमकों के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी। पुलिस का कहना है कि महिला ने विवेचना में भी सहयोग नहीं किया और मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश की।

साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक, जांच में सहयोग नहीं करने और साक्ष्य छिपाने के कारण आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। नीतू नागवानी (45), निवासी मोती तालाब पारा, जगदलपुर को हिरासत में लेने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरवी रखे गए गहने कहां हैं और रकम का उपयोग किस तरह किया गया।

Gold Fraud: भरोसे का फायदा उठाकर की गई ठगी

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला भरोसे का फायदा उठाकर की गई ठगी का बड़ा उदाहरण है। जरूरत के समय मदद के नाम पर लिए गए गहनों को गिरवी रखकर रकम हड़प लेना गंभीर अपराध है।पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी और यदि अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

31 May 2026 04:36 pm

Published on:

31 May 2026 04:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / जगदलपुर में Gold Fraud! सोने के झुमके गिरवी रख हड़पे डेढ़ लाख रुपए, महिला गिरफ्तार

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