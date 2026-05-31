जगदलपुर में Gold Fraud! सोने के झुमके गिरवी रख हड़पे डेढ़ लाख रुपए, महिला गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला साल 2024 का बताया जा रहा है। प्रार्थी की बेटी की तबीयत खराब थी, जिसके इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसी दौरान उसने अपने सोने के झुमकों की कीमत का आकलन कराने और उन्हें बेचने के उद्देश्य से सूरज नागवानी नामक युवक को झुमके दिए थे। पीड़ित को उम्मीद थी कि झुमकों की सही कीमत मिलने पर उसे आर्थिक मदद मिल जाएगी। लेकिन भरोसे में दिए गए गहने ही बाद में ठगी का कारण बन गए।