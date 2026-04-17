Crime News: न्यायालय परिसर में हाई ड्रामा, छेड़छाड़ का आरोपी अधिवक्ता भवन की छत से कूदा, मचा हड़कंप

अधिवक्ता भवन से कूदकर घायल प्रधान पाठक संदीप अग्रवाल, पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम बांझीबन संकुल अंतर्गत प्राथमिक शाला घरीपखना में पदस्थ था। वर्ष 2023 में उस पर नाबालिग लड़कियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। मामले की जांच के आधार पर वर्ष 2024 में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। तब से वह फरार चल रहा था। गुरुवार, 16 अप्रैल को उसे न्यायालय परिसर में देखा गया।