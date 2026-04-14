मासूम से दरिंदगी की कोशिश, आइसक्रीम दिलाने के बहाने से घर ले गया था दुकानदार

मामला पुरूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, बच्ची रोजमर्रा की तरह आइसक्रीम खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर पहुंची थी। इसी दौरान दुकान संचालित करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नीयत बिगड़ गई। उसने बच्ची को बहाने से अपने घर के अंदर बुलाया और गलत इरादों से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। हालांकि, बच्ची ने असाधारण साहस का परिचय दिया। स्थिति को भांपते हुए उसने किसी तरह खुद को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया और वहां से भाग निकली। घर पहुंचते ही उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। बच्ची की सतर्कता और हिम्मत के चलते यह मामला तुरंत सामने आ सका।