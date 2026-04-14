14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

मासूम से दरिंदगी की कोशिश, आइसक्रीम दिलाने के बहाने से घर ले गया था दुकानदार

Minor Girl Harassment: बालोद जिले में 11 साल की बच्ची के साथ दुकानदार द्वारा छेड़छाड़ करने की कोशिश का मामला सामने आया है। बच्ची की सूझबूझ से वह सुरक्षित बच निकली।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 14, 2026

मासूम से दरिंदगी की कोशिश (photo source- Patrika)

मासूम से दरिंदगी की कोशिश (photo source- Patrika)

Minor Girl Harassment: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक 11 साल की मासूम बच्ची ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से खुद को एक बड़ी अनहोनी का शिकार बनने से बचा लिया।

Minor Girl Harassment: अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हैवानियत

मामला पुरूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, बच्ची रोजमर्रा की तरह आइसक्रीम खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर पहुंची थी। इसी दौरान दुकान संचालित करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नीयत बिगड़ गई। उसने बच्ची को बहाने से अपने घर के अंदर बुलाया और गलत इरादों से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। हालांकि, बच्ची ने असाधारण साहस का परिचय दिया। स्थिति को भांपते हुए उसने किसी तरह खुद को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया और वहां से भाग निकली। घर पहुंचते ही उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। बच्ची की सतर्कता और हिम्मत के चलते यह मामला तुरंत सामने आ सका।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन बच्ची को लेकर सीधे पुरूर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना देरी के कार्रवाई की और 56 वर्षीय आरोपी रवि शंकर सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

स्कूलों में “गुड टच और बैड टच” का अभियान

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में परिजनों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता की जागरूकता और हिम्मत इस मामले में बेहद अहम रही, क्योंकि उसने डरने के बजाय सच्चाई अपने परिवार के सामने रखी।

Minor Girl Harassment: पुलिस प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों में “गुड टच और बैड टच” जैसे विषयों पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बच्चे किसी भी गलत व्यवहार को पहचान सकें और समय रहते अपने परिजनों या शिक्षकों को इसकी जानकारी दे सकें। यह घटना न केवल समाज को झकझोरती है, बल्कि यह भी बताती है कि बच्चों को जागरूक बनाना और उनके साथ खुला संवाद बनाए रखना कितना जरूरी है। साथ ही, ऐसे मामलों में त्वरित पुलिस कार्रवाई भी एक मजबूत संदेश देती है कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 10:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / मासूम से दरिंदगी की कोशिश, आइसक्रीम दिलाने के बहाने से घर ले गया था दुकानदार

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सेहत से खिलवाड़ : राजहरा की दो डेयरी का दूध अमानक, तीन पानी फैक्ट्रियों को नोटिस

खाद्य सामग्रियों का उपयोग संभलकर करें। आपकी खाद्य सामग्री में मिलावट हो सकती है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने अलर्ट किया है। जिले के कई डेयरियों में जो दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, उसमें पानी मिलाया जा रहा है।
बालोद

CG Crime News: पुतले का सिर और लाल कपड़े में कटा नींबू-मिर्च मिलने से हड़कंप, NGO दफ्तर के बाहर संदिग्ध टोटका

बालोद में एनजीओ कार्यालय के बाहर संदिग्ध तांत्रिक क्रिया (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

तेज हवा-तूफान में कमजोर होर्डिंग गिरने का खतरा

बड़े-बड़े भवनों और सड़कों-चौक चौराहों पर दिनों-दिन होर्डिंग लगाया जा रहा है। इन ऊंचे भवनों पर लगे होर्डिंग की गुणवत्ता और मजबूती की जांच नहीं की गई है, जिससे वे लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं।
बालोद

Forest Guard Suspended: वन विभाग सख्त! अवैध लकड़ी मामले में वन रक्षक सस्पेंड

अवैध लकड़ी मामले में वन रक्षक सस्पेंड (photo source- Patrika)
बालोद

जज को जान से मारने की धमकी, नक्सली बताकर मांगी 3 करोड़ की फिरौती, संदिग्ध लेटर से मचा हड़कंप

जज को जान से मारने की धमकी (photo source- Patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.