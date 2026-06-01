कब्जा हटाने आदिवासी समाज ने घेरा कलेक्ट्रेट

बालोद जिले के सर्व आदिवासी समाज ने जामड़ी पाटेश्वरधाम में संत राम बालक दास पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत साल 2020 में भी की थी। तत्कालीन डीएफओ ने अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से नाराज आदिवासी समाज समय-समय पर आंदोलन किया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होने से जिले के सर्वआदिवासी समाज शासन व प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया।