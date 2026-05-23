स्वीकृत पद पंजाबी का, पोर्टल पर दर्शाया उर्दू विषय, 10 साल में भी त्रुटि नहीं सुधार सके जिम्मेदार

गौरतलब है कि वर्ष 2002 में मुबारिकपुर और नौगांवा सहित जिले के 26 सरकारी विद्यालयों में तृतीय भाषा की स्वीकृति हुई, जिसमें नौगांवा और मुबारिकपुर में पंजाबी विषय के पद स्वीकृत हुए, लेकिन शाला दर्पण पोर्टल प्रारम्भ होने पर इसे तृतीय भाषा उर्दू विषय के रूप में दर्ज कर दिया। मुबारिकपुर महात्मा गांधी विद्यालय ने विभागीय पत्राचार के माध्यम से वर्ष 2019 में यह त्रुटि पहले ही ठीक करा ली, जबकि नौगांवा के महात्मा गांधी विद्यालय में आज भी शाला दर्पण पोर्टल पर पंजाबी विषय के स्थान पर उर्दू विषय ही दर्शाया जा रहा है। उर्दू विषय के शिक्षक की नियुक्ति भी कई वर्षो से विद्यालय में हुई पडी है।