अधिक मास में विशेष संयोग: 25 मई को नौतपा और गंगा दशहरा साथ-साथ

पंडित तपेश अवस्थी के अनुसार, ज्येष्ठ मास में सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा आरंभ होता है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने से भीषण गर्मी और लू का प्रभाव बढ़ जाता है। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि का नक्षत्र माना जाता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस बार नौतपा में दान-पुण्य का महत्व और भी बढ़ गया है।