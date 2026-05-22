प्याज की फसल में खुशहाली की उम्मीद, धूप व भीषण गर्मी में भी मेहनत से जुट रहे किसान

अकबरपुर. इन दिनों किसानों की मेहनत खेतों से लेकर घरों तक दिखाई दे रही है। लाल प्याज के बीज तैयार हो चुके हैं और अन्नदाता तेज गर्मी व चिलचिलाती धूप में पसीना बहाकर खेतों से बीज उखाड़कर घरों तक ला रहे हैं। किसान परिवार बीज को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानी बरत रहे हैं। किसान गर्मी में घरों के बाहर सोने को मजबूर होते हैं, लेकिन लाल प्याज के बीज को उमस, गर्मी और बरसात से बचाने के लिए घरों के कमरों में पंखे और कूलर चलाकर उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है। कई किसान अपने कमरों को बीज से भर देते हैं, ताकि नमी और खराब मौसम से लाल प्याज का बीज खराब न हो। यहां तक कि रिश्तेदार आने पर भी किसान परिवार बीज की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। लाल प्याज की खेती अब प्रमुख नकदी फसल बन चुकी है। फरवरी से अप्रेल तक लाल प्याज के बीज तैयार होते हैं, इसके बाद किसान कण की बुवाई करते हैं और अब गंठियां तैयार हो चुकी हैं। मई से जुलाई तक बरसाती मौसम में किसान बीजों को घरों में सुरक्षित रखकर सुखाते हैं। अगस्त में नई बुवाई शुरू होती है और दीपावली के आसपास नई फसल मंडियों तक पहुंचने लगती है। इस प्रकार, लाल प्याज की खेती लगभग पूरे वर्ष किसानों को आय और काम प्रदान करने वाली फसल बन चुकी है।