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नीमराणा में NH-48 पर भीषण एक्सीडेंट: खड़े डंपर में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कैंटरा, चालक की मौत

जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर नीमराणा में शुक्रवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ हीरो चौक के पास सड़क किनारे खड़े एक डंपर में तेज रफ्तार कैंटरा गाड़ी पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटरा चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

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अलवर

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Rajendra Banjara

May 22, 2026

highway accident

दुर्घटनाग्रस्त वाहन (फोटो - पत्रिका)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे नीमराणा में हीरो चौक के समीप एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार कैंटरा वाहन ने हाईवे पर पहले से खड़े एक डंपर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि कैंटरा का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और गाड़ी चला रहा ड्राइवर केबिन के भीतर ही बुरी तरह फंस गया।

केबिन काटकर निकालना पड़ा शव

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। कैंटरा का केबिन पिचक जाने के कारण ड्राइवर उसमें से हिल भी नहीं पा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही नीमराणा थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इस भीषण हादसे के कारण सुबह के वक्त हाईवे पर वाहनों के पहिए थम गए और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने काफी प्रयास के बाद खुलवाया और यातायात सुचारू किया।

हरियाणा का रहने वाला था चालक

नीमराणा थाने के एएसआई राकेश कुमार ने बताया कि इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चालक की पहचान 30 वर्षीय नरसिंह राजपूत के रूप में हुई है। नरसिंह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डाहना गांव का रहने वाला था। वह पुत्र विशाल सिंह राजपूत था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए नीमराणा सरकारी अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में रखवा दिया है।

परिचालक की बची जान

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कैंटरा के परिचालक (क्लीनर) को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आईं। वह मामूली रूप से घायल हुआ है, जिसका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। हाईवे पर अवैध रूप से या लापरवाही से खड़े होने वाले भारी वाहन लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं, जिससे आए दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।

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Updated on:

22 May 2026 12:39 pm

Published on:

22 May 2026 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नीमराणा में NH-48 पर भीषण एक्सीडेंट: खड़े डंपर में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कैंटरा, चालक की मौत

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