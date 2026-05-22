नीमराणा में NH-48 पर भीषण एक्सीडेंट: खड़े डंपर में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कैंटरा, चालक की मौत

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। कैंटरा का केबिन पिचक जाने के कारण ड्राइवर उसमें से हिल भी नहीं पा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही नीमराणा थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इस भीषण हादसे के कारण सुबह के वक्त हाईवे पर वाहनों के पहिए थम गए और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने काफी प्रयास के बाद खुलवाया और यातायात सुचारू किया।