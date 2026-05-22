पालनहार योजना बनी अनाथों का सहारा

योजना के तहत लाभार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत जुलाई में 0 से 6 वर्ष तक के बालक- बालिकाओं का आंगनबाड़ीकेन्द्र का पंजीकरण प्रमाण पत्र और 6 से 18 वर्ष का स्कूल में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र नजदीकी ई-मित्र से अपलोड करवाकर नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक है। पालनहार नवीनीकरण नजदीकी ई-मित्र के साथ-साथ पालनहार योजना की मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा निशुल्क कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। शैक्षणिक सत्र में नवीनीकरण के अभाव में लाभार्थियों के लाभ की राशि रुक सकती है