दोस्तों ने ऐसी मारी चोट, इलाज के दौरान हो गई मौत…. पढ़े खबर …

14 मई की घटना, 21 को तोड़ दिया दम

टपूकड़ा. खुशखेड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक पर उसके दोस्तों द्वारा कथित रूप से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घायल युवक की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसके पति को दोस्तों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया और बाद में इसे सडक़ हादसे का रूप देने की कोशिश की जा रही है। जोखावास निवासी ममता, पत्नी भगवत दयाल, ने बताया कि 14 मई को सुबह करीब 11 बजे उनका पति भगवत दयाल अपने दोस्त अनिल उर्फ आदि के साथ घर से निकला था।