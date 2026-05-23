प्रशासन का नवाचार समाधान शिविर शुरू, आवास से लेकर पीएम स्वनिधि की राशि के चेक दिए

कठूमर. जिला प्रशासन के नवाचार समाधान शिविर का कठूमर पंचायत समिति मुख्यालय पर शुभारंभ हुआ। कलक्टर आर्तिका शुक्ला भी वहां पहुंची। महिला फरियादियों से हाथ मिलाया और उनको विभिन्न योजनाओं के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर 21 अगस्त तक समाधान शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें केंद्र सरकार की 11 जनकल्याणकारी योजनाओं व राज्य सरकार की मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन किया जाएगा। उन्होंने फरियादियों से संवाद कर फीडबैक लिया। सीईओ जिला परिषद सालुखे गौरव रविंद्र ने भी लोगों से संवाद किया।उपखण्ड अधिकारी श्याम सुन्दर चेतीवाल ने बताया कि समाधान शिविर से पूर्व गतिविधियों के तहत गूगल फॉर्म के जरिए लोगों ने आवेदन किए गए थे। शिविर में मौके पर ही सरकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र व स्वीकृति आदेश आदि जारी किए गए। अब तक हर घर योजना के तहत कठूमर क्षेत्र में 234 पेयजल कनेक्शनों का कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 56 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। 146 शौचालय स्वीकृत हैं। कई अन्य योजनाओं के लाभ जनता को दिए गए। महिलाओं को पोषण किट दी गईं। पीएम स्वनिधि के चेक भी दिए गए।