अंधविश्वास का जाल: कथित तांत्रिक ने रिटायर्ड सैनिक के परिवार से ठग लिए 32 लाख

रिटायर्ड सैन्यकर्मी के परिवार को भी नहीं बख्शा

खैरथल. अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र और करोड़पति बनाने का झांसा देकर एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी के परिवार से 32 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक महिला ने पड़ोस में रहने वाले कथित तांत्रिक पर परिवार को भूत-प्रेत और मौत का भय दिखाकर रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए खैरथल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

शहर के दांतला रोड निवासी पूजा देवी पत्नी राजेश शर्मा ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके घर के पड़ोस में रहने वाला राजेंद्र प्रसाद शर्मा उर्फ राजू पंडित खुद को तंत्र-मंत्र और चमत्कारी शक्तियों वाला व्यक्ति बताता है। आरोपी ने कहा कि तुम्हारे घर पर जिन्न और ऊपरी बाधा का साया है। यदि विशेष पूजा नहीं करवाई, तो परिवार में किसी की मौत हो सकती है। आरोपी ने पहले पूजा सामग्री और मौलवी बुलाने के नाम पर रकम ली, फिर धीरे-धीरे लाखों रुपए ऐंठ लिए। आरोपी इस परिवार के सदस्यों को हरियाणा के पुन्हाना क्षेत्र में कथित मौलवियों के पास भी लेकर गया। वहां डरावना माहौल बनाकर खोपड़ी, बड़ी तस्वीरें और तांत्रिक क्रियाओं के जरिए परिवार को भयभीत किया। आरोपी ने 10 दिसंबर 2025 को 12 लाख रुपए ले लिए और 2 जनवरी 2026 को फिर से 11.50 लाख रुपए मांगे। बाद में अलग-अलग मौलवियों और पूजा-पाठ के नाम पर कुल 32 लाख रुपए वसूले गए।