19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk Crime News: टोंक जिले का सबसे बड़ा सआदत अस्पताल चोरों के निशाने पर, आए दिन हो रही वारदातें

Saadat Hospital: टोंक के सआदत अस्पताल में लगातार हो रही चोरियों से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऑक्सीजन पाइप से लेकर कॉपर वायर तक चोरी होने के बावजूद प्रशासन की कार्रवाई न के बराबर है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Rakesh Mishra

Mar 19, 2026

Tonk hospital theft news, Saadat hospital Tonk, Rajasthan hospital security issue, hospital theft India, Tonk crime news today, Rajasthan government hospital news, oxygen pipeline theft hospital, hospital equipment theft Rajasthan, Tonk CCTV theft case, Rajasthan health system issue, hospital security negligence India, Tonk local news Rajasthan, government hospital theft case, Rajasthan breaking crime news, hospital infrastructure theft India

दीवार से गायब ऑक्सीजन लाइन के कॉपर पाइप। फोटो- पत्रिका

टोंक। जिले का सबसे बड़ा सरकारी सआदत अस्पताल, इन दिनों चोरों के हौसलों का केंद्र बन चुका है। अस्पताल परिसर में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता के कारण चोर खुलेआम वारदात कर रहे हैं। शिकायतें केवल थाने तक सीमित रह जाती हैं, इसके बाद कार्रवाई न के बराबर है।

सूत्रों ने बताया कि पिछले तीन दिनों में चोर रोजाना अस्पताल में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट, ऑपरेशन थियेटर की ऑक्सीजन पाइप लाइनों, एसी के आउटर और कॉपर वायर तक पर चोरों की नजरें लगी हुई हैं। कोरोना वार्ड के प्रथम तल पर चल रहे नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की ऑक्सीजन पाइप लाइनों को भी चोर काटकर ले गए। सोमवार रात की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ना संभव नहीं हो सका।

चोरी की वारदातों में तेजी

अस्पतालकर्मियों का कहना है कि जब से सआदत अस्पताल और जनाना अस्पताल का विस्तार कार्य शुरू हुआ है, चोरियों की वारदातों में तेजी आई है। कई सालों से नीलामी न होने के कारण लाखों रुपए का कबाड़ अस्पताल में पड़ा हुआ था, जिसे चोर आसानी से चुरा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी वार्डों से चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। नल, बिजली की फिटिंग और अन्य बहुमूल्य सामग्री तक को चोर उखाड़ कर ले गए।

30 से 35 लाख रुपए का सामान चोरी

अस्पताल में वर्षों से सुरक्षा की कमी और लापरवाही के कारण पिछले पांच से सात सालों में लगभग 30 से 35 लाख रुपए का सामान चोरी हो चुका है। इसके बावजूद किसी भी चोरी की वारदात का खुलासा नहीं हुआ और चोरों का कोई पता नहीं चला। स्थानीय नागरिक और अस्पतालकर्मी प्रशासन की उदासीनता से नाराज हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यदि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो चोरियों की घटनाएं और बढ़ सकती हैं और अस्पताल परिसंपत्तियों का संरक्षण खतरे में पड़ जाएगा।

टोंक का यह प्रमुख अस्पताल न केवल मरीजों और कर्मचारियों के लिए जोखिमपूर्ण बन गया है, बल्कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। अब प्रशासन पर दबाव है कि वह तुरंत ठोस कदम उठाए और चोरों के हौसलों को तोड़े, अन्यथा अस्पताल में और भी बड़ी चोरी की घटनाएं होना तय है। सवाल यह है कि कब तक सआदत अस्पताल की सुरक्षा केवल कागजों में ही रहेगी, और कब तक चोर खुलेआम स्वास्थ्य सेवाओं पर डाका डालते रहेंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 9,500 से ज्यादा मकानों पर गिरेगी गाज, चलेगा बुलडोजर-कटेंगे कनेक्शन, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बड़े एक्शन की तैयारी
जोधपुर
Jodhpur encroachment news, Rajasthan forest land action, Jodhpur forest encroachment removal, Rajasthan High Court order Jodhpur, Jodhpur illegal construction news, Marwar forest land issue, Jodhpur local news today, Rajasthan government action encroachment, Jodhpur electricity water connection cut, Jodhpur DFO action news, Rajasthan forest department update, Jodhpur civic action March 2026, Jodhpur police administration news, Rajasthan urban encroachment drive, Jodhpur breaking news Rajasthan
#AjitPawarDeathमें अब तक
Tonk hospital theft news, Saadat hospital Tonk, Rajasthan hospital security issue, hospital theft India, Tonk crime news today, Rajasthan government hospital news, oxygen pipeline theft hospital, hospital equipment theft Rajasthan, Tonk CCTV theft case, Rajasthan health system issue, hospital security negligence India, Tonk local news Rajasthan, government hospital theft case, Rajasthan breaking crime news, hospital infrastructure theft India

Tonk Crime News: टोंक जिले का सबसे बड़ा सआदत अस्पताल चोरों के निशाने पर, आए दिन हो रही वारदातें

Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़, डीजीसीए ने वीएसआर वेंचर्स के चार प्लेन उड़ान से रोके

Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़, सीबीआई को मिलेगी ज़िम्मेदारी

TN CM in Assembly for State-Union Relations

‘विधानसभा अनुमोदित व्यक्ति को ही बनाया जाए राज्यपाल’, राज्यपाल चयन प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश

Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित का बड़ा दावा, कहा – “विमान में…”

Ajit Pawar's plane crash

Ajit Pawar Death: विमान हादसे की जांच में आएगा नया मोड़? पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीएम से कर दी बड़ी मांग

Sharad Pawar Ajit Pawar Baramati election

क्यों अजित पवार ने NCP को तोड़ा? शरद के करीबी ने खोला बड़ा राज! नए खुलासे के बाद सुनेत्रा की टीम ने भी दिया जवाब

Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़? DGCA और AAIB की टीम फिर पहुंची बारामती

Ajit Pawar and Rohit Pawar

अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित ने कही बड़ी बात, 10 फरवरी को…

Sharad Pawar Ajit Pawar Pune election

अजित पवार के जाने के बाद सियासी समीकरण बदलेगा या नहीं? PM मोदी पर शरद की सांसद का बयान क्या दे रहे संकेत?

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 05:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk Crime News: टोंक जिले का सबसे बड़ा सआदत अस्पताल चोरों के निशाने पर, आए दिन हो रही वारदातें

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk Road Accident: टोंक जिले में एक साथ उठे चाचा-भतीजे के जनाजे, ईद की खुशियां मातम में बदली

Tonk Road Accident-1
टोंक

टोंक में दर्दनाक हादसा; पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, देवर की मौत, भाई और भाभी घायल

टोंक

टोंक: आधी रात टोल प्लाजा पर बदमाशों का तांडव, जमकर तोड़फोड़, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान

टोंक

MSP Crop: टोंक में समर्थन मूल्य पर सरसों-चने की खरीद के लिए बनाए 30 केंद्र, ऑनलाइन पंजीयन 20 मार्च से

Mustard
टोंक

Mandi News: मंडी में MSP से अधिक भाव पर बिक रही सरसों, जानिए सरसों का ताजा भाव

sarson in mandi
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.