Tonk Crime News: टोंक जिले का सबसे बड़ा सआदत अस्पताल चोरों के निशाने पर, आए दिन हो रही वारदातें

अस्पताल में वर्षों से सुरक्षा की कमी और लापरवाही के कारण पिछले पांच से सात सालों में लगभग 30 से 35 लाख रुपए का सामान चोरी हो चुका है। इसके बावजूद किसी भी चोरी की वारदात का खुलासा नहीं हुआ और चोरों का कोई पता नहीं चला। स्थानीय नागरिक और अस्पतालकर्मी प्रशासन की उदासीनता से नाराज हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यदि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो चोरियों की घटनाएं और बढ़ सकती हैं और अस्पताल परिसंपत्तियों का संरक्षण खतरे में पड़ जाएगा।