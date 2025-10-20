Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Sikar News: भाई के यहां जलवा पूजन में गई बहन, पीछे से चोरों ने छह लाख के गहने,नकदी ले उड़े

सीकर शहर में डोटासरा कॉलोनी में चोर सूने घर के ताले तोड़कर छह लाख के गहने व करीब 60 हजार रुपए की नकदी ले गए। मकान मालकिन अपने भाई के यहां जलवा पूजन कार्यक्रम में गई हुई थीं।

less than 1 minute read

सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 20, 2025

सूने घर से नकदी और जेवर चोरी, पत्रिका फोटो

सीकर शहर में डोटासरा कॉलोनी में चोर सूने घर के ताले तोड़कर छह लाख के गहने व करीब 60 हजार रुपए की नकदी ले गए। मकान मालकिन अपने भाई के यहां जलवा पूजन कार्यक्रम में गई हुई थीं, सुबह वापस मकान पर लौटी तो घर के ताले टूटे हुए मिले और कमरों, बक्सों का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।

पीड़िता ने पुलिस को दी ​शिकायत

डोटासरा कॉलोनी वार्ड नंबर 65 निवासी परिवादी शारदा सैनी ने कोतवाली पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने बताया कि उनके भाई के घर पर जलवा और गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। वह वहां पर गई हुई थीं, शाम को शारदा ने अपने गहने घर पर उतार दिए और रात करीब 8 बजे भाई के घर पर वापस चली गई। सुबह 9 बजे आकर देखा तो अंदर ताला टूटा हुआ था। सोने के 2 हार, सोने की रखड़ी, मंगलसूत्र सहित करीब 6 लाख के गहने और करीब 60 हजार रुपए नहीं मिले। चोर मकान की चारदीवारी फांदकर घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर इसी दीवार को फांदकर वापस चले गए। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही चोरों की तलाश में जुटी है।

पड़ोसी वारदात से बेखबर

डोटासरा कॉलोनी में शाम के वक्त हुई वारदात की पड़ोस में रहने वालों को भनक तक नहीं लगी। बेखौफ चोर बड़े आराम से घर में घुसे और ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया और नकदी व जेवर समेट कर दीवार फांदकर चले गए। अब कोतवाली थाना पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चोरों की तलाश कर रही है।

सीकर

राजस्थान न्यूज़

