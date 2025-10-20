Sikar News: भाई के यहां जलवा पूजन में गई बहन, पीछे से चोरों ने छह लाख के गहने,नकदी ले उड़े

डोटासरा कॉलोनी वार्ड नंबर 65 निवासी परिवादी शारदा सैनी ने कोतवाली पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने बताया कि उनके भाई के घर पर जलवा और गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। वह वहां पर गई हुई थीं, शाम को शारदा ने अपने गहने घर पर उतार दिए और रात करीब 8 बजे भाई के घर पर वापस चली गई। सुबह 9 बजे आकर देखा तो अंदर ताला टूटा हुआ था। सोने के 2 हार, सोने की रखड़ी, मंगलसूत्र सहित करीब 6 लाख के गहने और करीब 60 हजार रुपए नहीं मिले। चोर मकान की चारदीवारी फांदकर घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर इसी दीवार को फांदकर वापस चले गए। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही चोरों की तलाश में जुटी है।