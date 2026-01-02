सीकर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के जन्मजात बहरेपन का होगा मुफ्त इलाज, ENT का अलग मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर बनेगा

राष्ट्रीय बाल सुधार कार्यक्रम के अलावा ओपीडी में चयनित पात्र बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट निशुल्क होगा। चिकित्सकों के अनुसार, 3 से 5 वर्ष की उम्र में सर्जरी होने पर बच्चों में बेहतर स्पीच डेवलपमेंट की संभावना बढ़ जाती है। समय पर सर्जरी और थैरेपी से सुनने-बोलने की क्षमता में 50 से 70 प्रतिशत तक सुधार रहता है। वहीं, ईएनटी का अलग से मॉड्यूलर ओटी होने से मरीजों की सर्जरी, थैरेपी और फॉलोअप समय पर हो सकेगा। निशुल्क सर्जरी होने के कारण बच्चों का पूरा विकास और अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ में कमी आएगी।