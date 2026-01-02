2 जनवरी 2026,

सीकर

Sikar: साल के पहले दिन हेड कांस्टेबल ले रहा था रिश्वत, अचानक पहुंची ACB टीम तो खेतों में फेंक दिए रुपए

Rajasthan Crime: नववर्ष 2026 के पहले दिन सीकर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसीबी टीम ने सदर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को एफआईआर से नाम हटाने के बदले रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 02, 2026

Bribe

सदर थाना हैड कांस्टेबल आरोपी राजेश कुमार (फोटो: पत्रिका)

Head Constable Rajesh Kumar Bribe Case: नववर्ष 2026 के पहले दिन गुरुवार को सीकर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सदर थाना में तैनात हेड कांस्टेबल राजेश कुमार को एफआईआर से नाम हटाने की एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

कार्रवाई एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में की गई। एएसपी ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल ने एक मामले में एफ आईआर से नाम काटने के बदले 50 हजार रुपए की मांग की थी। परिवादी ने शिकायत दिए जाने पर एसीबी ने पहले मामले का सत्यापन कराया, जो सही पाया गया। इसके बाद ट्रैप की योजना बनाई गई।

शक होने पर खेतों में फेंके रुपए

कार्रवाई के दौरान जैसे ही परिवादी ने आरोपी को 10 हजार रुपए दिए, हेड कांस्टेबल को शक हो गया। एसीबी टीम को देखकर आरोपी ने पुलिस थाने के पीछे खेतों में रिश्वत की राशि फेंक दी, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और खेतों में फेंके गए रुपए बरामद कर लिए।

पहले भी ले चुका था 10 हजार

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि आरोपी ने पहले ही एक किस्त के रूप में 10 हजार रुपए ले लिए थे। आज दूसरी किस्त के रूप में 10 हजार रुपए दिए जाने थे, इसी दौरान उसे ट्रैप किया गया।

Published on:

02 Jan 2026 09:07 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: साल के पहले दिन हेड कांस्टेबल ले रहा था रिश्वत, अचानक पहुंची ACB टीम तो खेतों में फेंक दिए रुपए

