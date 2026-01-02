Sikar: साल के पहले दिन हेड कांस्टेबल ले रहा था रिश्वत, अचानक पहुंची ACB टीम तो खेतों में फेंक दिए रुपए

कार्रवाई एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में की गई। एएसपी ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल ने एक मामले में एफ आईआर से नाम काटने के बदले 50 हजार रुपए की मांग की थी। परिवादी ने शिकायत दिए जाने पर एसीबी ने पहले मामले का सत्यापन कराया, जो सही पाया गया। इसके बाद ट्रैप की योजना बनाई गई।