श्रीगंगानगर: न्यू ईयर पार्टी से लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, 9 दिसंबर को हुई थी शादी, पत्नी बोली-उजड़ गई मेरी दुनिया

हादसे के बाद मृतक के परिजन मर्ग दर्ज कराने के लिए सदर थाने पहुंचे। इस दौरान मृतक की पत्नी भूमिका अपनी मां और अन्य परिचितों के साथ थाने पहुंची। भूमिका ने अपने ससुर और ननद पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव उसे सौंपने की मांग को लेकर परिवाद दिया। दोनों पक्ष द्वारा शव लेने के दावे के चलते सदर थाना परिसर में भीड़ जमा हो गई। सीआई ने दोनों पक्षों को आपसी सुलह कराने के लिए करीब दो घंटे का समय दिया। अरोड़वंश समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष अंकुर मगलानी ने दोनों पक्षों से सुलह कराई।