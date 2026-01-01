1 जनवरी 2026,

गुरुवार

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: न्यू ईयर पार्टी से लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, 9 दिसंबर को हुई थी शादी, पत्नी बोली-उजड़ गई मेरी दुनिया

Sri Ganganagar Accident : नए साल की पार्टी में शामिल होकर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा गुरुवार तड़के करीब तीन बजे पदमपुर बाइपास पर चक 5 के पास हुआ।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

kamlesh sharma

Jan 01, 2026

फोटो पत्रिका

श्रीगंगानगर। नए साल की पार्टी में शामिल होकर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा गुरुवार तड़के करीब तीन बजे पदमपुर बाइपास पर चक 5 के पास हुआ, जहां सड़क किनारे खड़ी रोडवेज की बस से एक कार पीछे से जा टकराई। हादसे की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सदर सीआई सुभाषचन्द्र ने बताया कि मृतक की पहचान शंकर कॉलोनी निवासी ​शिवम उतरेजा (28) के रूप में हुई है। शिवम की लव मैरिज 9 दिसंबर को रिद्धि-सिद्धि कॉलोनी निवासी भूमिका से हुई थी। जानकारी के अनुसार, नवदपंती न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए एक फार्म हाउस, पदमपुर बाइपास के पास गए थे।

पार्टी के दौरान शिवम ने किसी जरूरी काम का बोलकर अपनी कार की चाबी और मोबाइल पत्नी भूमिका को दे दी और दोस्त की कार लेकर पदमपुर बाइपास से कोडा चौक की ओर रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि खराब मौसम होने के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़ी रोडवेज की बस से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी की ​शिवम की मौके पर ही मौत हो गई।

सदर थाने में शव सुपुर्दगी को लेकर हंगामा

हादसे के बाद मृतक के परिजन मर्ग दर्ज कराने के लिए सदर थाने पहुंचे। इस दौरान मृतक की पत्नी भूमिका अपनी मां और अन्य परिचितों के साथ थाने पहुंची। भूमिका ने अपने ससुर और ननद पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव उसे सौंपने की मांग को लेकर परिवाद दिया। दोनों पक्ष द्वारा शव लेने के दावे के चलते सदर थाना परिसर में भीड़ जमा हो गई। सीआई ने दोनों पक्षों को आपसी सुलह कराने के लिए करीब दो घंटे का समय दिया। अरोड़वंश समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष अंकुर मगलानी ने दोनों पक्षों से सुलह कराई।

चूड़ा दिखाकर ससुर से बोली पत्नी-'उजड़ गई मेरी दुनिया'

मृतक की नव विवाहिता पत्नी भूमिका ने अपने ससुर महेन्द्र उतरेजा को जमकर खरी-खोटी सुनाई। उसने बताया कि ​शिवम से उसकी दोस्ती दस साल से अ​धिक पुरानी थी, लेकिन ससुर ने रिश्ता नहीं होने दिया। पिछले वर्ष ​शिवम की शादी अन्य लड़की से करवा दी गई, जो दो महीने में तलाक में बदल गई। इसके बाद ​शिवम की मां की सहमति से 9 दिसंबर को गुरुद्वारे में शिवम और भूमिका की शादी करवाई गई तथा नगर परिषद में विवाह पंजीयन भी कराया गया।

भूमिका ने आरोप लगाया कि ससुर ने ​शिवम के नाम से खरीदी प्रोपर्टी अपने नाम करवा ली और बैंक खाते में जमा 16 लाख रुपए भी वापस ले लिए, जिससे शिवम मानसिक तनाव में रहने लगा। सीआई के सामने भूमिका ने अपने हाथों का चूड़ा दिखाते हुए कहा, 'यह चूड़ा शिवम को बहुत पसंद था, लेकिन पारिवारिक दबाव और तनाव ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी।'

Updated on:

01 Jan 2026 04:41 pm

Published on:

01 Jan 2026 04:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर: न्यू ईयर पार्टी से लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, 9 दिसंबर को हुई थी शादी, पत्नी बोली-उजड़ गई मेरी दुनिया

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

